Країни-члени Європейського Союзу повідомили, що заморозили майже 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку. Однак у Брюсселі наголосили, що очікували побачити набагато вищу цифру.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters.

25 травня комісар Євросоюзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс уперше озвучив суму заморожених активів Центробанку РФ.

За даними Росії, унаслідок санкцій Заходу заморожено близько 300 млрд доларів активів Центробанку РФ у всьому світі. З цієї суми менше одної десятої знаходиться на території Євросоюзу, наголосив Рейндерс.

За його словами, у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС заморозив близько 23 млрд активів Центробанку Росії, що набагато менше, ніж у США, де заморозили 100 млрд доларів активів російського Центробанку.

Однак країни ЄС заморозили також майже 10 млрд євро матеріальних активів. Йдеться про яхти та маєтки російських олігархів і посадовців, проти яких запровадили персональні санкції.

Дідьє Рейндерс не пояснив, чому третя за величиною економіка світу залучала так мало активів з Центробанку РФ.

Він також відмовився відповідати, чи всі уряди Євросоюзу надали інформацію про заморожування російських активів, адже багато країн ЄС обережно ставились до повного виконання антиросійських санкцій, а окремі країни відмовились публічно озвучувати, чи заморозили вони російські активи.