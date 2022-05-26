Про це повідомляє міжнародне інформаційне агенство Reuters.
25 травня комісар Євросоюзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс уперше озвучив суму заморожених активів Центробанку РФ.
За даними Росії, унаслідок санкцій Заходу заморожено близько 300 млрд доларів активів Центробанку РФ у всьому світі. З цієї суми менше одної десятої знаходиться на території Євросоюзу, наголосив Рейндерс.
За його словами, у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЄС заморозив близько 23 млрд активів Центробанку Росії, що набагато менше, ніж у США, де заморозили 100 млрд доларів активів російського Центробанку.
Однак країни ЄС заморозили також майже 10 млрд євро матеріальних активів. Йдеться про яхти та маєтки російських олігархів і посадовців, проти яких запровадили персональні санкції.
Дідьє Рейндерс не пояснив, чому третя за величиною економіка світу залучала так мало активів з Центробанку РФ.
Він також відмовився відповідати, чи всі уряди Євросоюзу надали інформацію про заморожування російських активів, адже багато країн ЄС обережно ставились до повного виконання антиросійських санкцій, а окремі країни відмовились публічно озвучувати, чи заморозили вони російські активи.
- Нагадаємо, Європейська комісія планує спростити процедуру конфіскації активів, пов’язаних із серйозною незаконною діяльністю та підозрюваними злочинцями – зокрема тими, хто ухиляється від санкцій Євросоюзу проти Кремля.
- Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зараз потребує чималої фінансової підтримки, тому окрім коштів, які виділив Євросоюз, Києву можуть передати і заморожені активи Російської Федерації.
- Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції, які ввели США, Євросоюз та інші країни, є дієвими і вже вичерпують ресурси військової машини Путіна.