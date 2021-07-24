Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Вже у першій сутичці, на своїх дебютних Олімпійських іграх 20-річна українка зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії. Далі була перемога у додатковий час над представницею Португалії Катаріни Кошти.
Водночас Білодід програла в півфіналі Олімпіади, поступившись японці Фуні Тонакі.
За “бронзу” у ваговій категорії до 48 кг українська спортсменка боролася з представницею Ізраїлю Широю Рішоні. У складному поєдинку Білодід зуміла здобути перемогу над суперницею.
“Є перша медаль у Токіо-2020! Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Ширу Рішоні з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає “бронзу” Олімпіади”, – зазначили в НОК.
У комітеті уточнили, що Білодід принесла Україні не лише першу олімпійську медаль в Токіо, а й першу в історії Незалежної України, нагороду у жіночому дзюдо.
Варто зазначити, що Білодід – чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу.
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