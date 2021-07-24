Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо (Японія). Це перша медаль для команди України на Олімпіаді-2020.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Вже у першій сутичці, на своїх дебютних Олімпійських іграх 20-річна українка зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії. Далі була перемога у додатковий час над представницею Португалії Катаріни Кошти.

Водночас Білодід програла в півфіналі Олімпіади, поступившись японці Фуні Тонакі.

За “бронзу” у ваговій категорії до 48 кг українська спортсменка боролася з представницею Ізраїлю Широю Рішоні. У складному поєдинку Білодід зуміла здобути перемогу над суперницею.

“Є перша медаль у Токіо-2020! Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід перемагає Ширу Рішоні з Ізраїлю і до звання чемпіонки світу, Європи та Європейських ігор додає “бронзу” Олімпіади”, – зазначили в НОК.

У комітеті уточнили, що Білодід принесла Україні не лише першу олімпійську медаль в Токіо, а й першу в історії Незалежної України, нагороду у жіночому дзюдо.

Варто зазначити, що Білодід – чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу.