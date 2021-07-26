Перший президент України Леонід Кравчук та голова делегації України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі майже місяць перебуває в лікарні.

Про це у коментарі виданню “Громадське” повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева.

28 червня у Верховній Раді відбулося урочисте засідання з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України. Серед запрошених були колишні президенти України та народні депутати, які голосували за прийняття Конституції в 1996 році, зокрема, Леонід Кравчук. Утім він не був присутній на засіданні.

Згодом стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначав, що перший президент просив не давати коментарів з цього питання.

За місяць, який минув з моменту операції, стан здоров’я голови української делегації в ТКГ не поліпшився. Він досі перебуває в реанімації.

“Дуже повільна динаміка покращення”, — зазначила Оксана Сибірцева.