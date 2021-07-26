Про це у коментарі виданню “Громадське” повідомила прессекретарка Кравчука Оксана Сибірцева.
28 червня у Верховній Раді відбулося урочисте засідання з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України. Серед запрошених були колишні президенти України та народні депутати, які голосували за прийняття Конституції в 1996 році, зокрема, Леонід Кравчук. Утім він не був присутній на засіданні.
Згодом стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович зазначав, що перший президент просив не давати коментарів з цього питання.
За місяць, який минув з моменту операції, стан здоров’я голови української делегації в ТКГ не поліпшився. Він досі перебуває в реанімації.
“Дуже повільна динаміка покращення”, — зазначила Оксана Сибірцева.
- Наразі Леоніду Кравчуку 87 років. Він був головою ВРУ (1990-1991), першим президентом незалежної України (1991 року — 1994 рр.), народним депутатом Верховної Ради України I-IV скликань.
- Рік тому, 30 липня 2020 року, президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.