Про це повідомляє The Mainichi.
Зі своєю пропозицією Сасакі звернувся до японської актриси, телеведучої і засновниці модного бренду Наомі Ватанабе. За його задумом, вона повинна була з’явитися в образі свині на церемонії ігор.
Для Наомі він придумав навіть сценічне ім’я – Olympig, тобто “олімпійська свиня”.
Про свою ідею він розповів колегам в робочому чаті додатку Line. Пізніше він стверджував, що це був жарт.
“Я часто жартую. Я думав, що ідея з Ватанабе, яка одягнена в милий рожевий костюм і трохи висунула язик – класна”, – зазначив він.
Але після такої пропозиції Сасакі звільнили.
“Я недоречно висловився. Я щиро прошу вибачення у неї та у людей, яким було ніяково через мою пропозиції. Я каюсь”, – прокоментував своє звільнення Сасакі.
Очільниця оргкомітету “Токіо-2020” Сейко Хасімото була шокована таким польотом фантазії свого колеги.
“Коли я стала президентом оргкомітету, я зробила гендерну рівність однією з головних ініціатив для відновлення загальної довіри”, – сказала вона з приводу інциденту.
Рішення про звільнення Сасакі прийняв сам. Він повідомив про це керівництво, пояснив причини і ще раз вибачився за те, що сталося.
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