За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, Росія визнала свою поразку на Харківщині і на даний час Кремль активно працює над тим, щоб зняти відповідальність за це з президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, офіційні особи Кремля та російські пропагандистські ЗМІ розпочали активне обговорення причин поразки військ РФ у Харківській області.

Помітно, що у російських ЗМІ змінилась риторика щодо війни і вони більше розповідають про перебільшені чи видумані успіхи РФ.

Аналітики наголосили, що раніше у Росії не визнавали своїх поразок на інших ділянках фронту, зокрема й поразку РФ навколо Києва, яку вони прокоментували як бажання зосередитись на “звільненні Донбасу” чи поразку на острові Зміїний, яку росіяни назвали “жестом доброї волі”.

“Міністерство оборони Росії спочатку запропонувало подібне пояснення російської невдачі в Харкові, стверджуючи, що російські сили відводять війська з Харківської області для перегрупування, але цей неправдивий наратив наштовхнувся на швидку та гучну критику в мережі”, – додали експерти.

Зараз у Кремлі активно працюють над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку на Харківщині. Натомість причиною поразки у РФ називають “недостатню поінформованість військових радників Путіна”.

Один із членів Ради з міжнаціональних відносин Кремля Богдан Безпалько навіть заявив, що війська РФ, які не помітили концентрації українських військ і техніки та знехтували Telegram-каналами, які попереджали про неминучий український контрнаступ у Харківській області, мають бути страчені, а “їх голови повинні лежати на столі у Путіна”.

“ISW раніше повідомляв, що Кремль відклав зустріч Путіна з представниками російського оборонного відомства відразу після виведення військ з Харкова, посилюючи видимість розриву між Кремлем і російським Міноборони. Визнання Кремлем поразки в Харкові показує, що Путін хоче і здатний визнати і навіть прийняти поразку Росії принаймні за деяких обставин і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе”, – резюмували експерти.