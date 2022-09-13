Ділове видання Forbes заявило, що під час контрнаступу ЗСУ 6-11 вересня росіяни втратили військову техніку на 673 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Аналітики нагадали, що за 6–11 вересня, за даними Генштабу, знищено 2 850 військових РФ та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн: “Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині [яка саме – важко достеменно встановити]. Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки”, – йдеться в повідомленні.

Втім, зауважується, що найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби “Москва-1”, що вартує 57 млн доларів, який знищили в Запорізькій області.

В Харківській області ж росіяни втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ціною в 36 млн доларів та контрбатарейну радіолокаційну систему “Зоопарк-1М” на 25 млн доларів.