Про це повідомляє Forbes.
Аналітики нагадали, що за 6–11 вересня, за даними Генштабу, знищено 2 850 військових РФ та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн: “Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині [яка саме – важко достеменно встановити]. Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки”, – йдеться в повідомленні.
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Втім, зауважується, що найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби “Москва-1”, що вартує 57 млн доларів, який знищили в Запорізькій області.
В Харківській області ж росіяни втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ціною в 36 млн доларів та контрбатарейну радіолокаційну систему “Зоопарк-1М” на 25 млн доларів.
“Не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн”, — додали в Forbes.
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- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.