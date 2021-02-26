Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена у зв’язку із сьомою річницею захоплення Криму Росією.
Окупацію українського півострову очільник Держдепартаменту США назвав “нахабним запереченням сучасного міжнародного порядку”.
“Ми підтверджуємо цю основну істину: Крим – це Україна. Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, загрожуючи загальносвітовій безпеці”, — наголосив Блінкен.
У Держдепі також засудили репресивну політику окупантів.
“Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та будинках, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації. Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму, які не можуть вільно жити своїм життям”, — зазначається в заяві Блінкена.
У Держдепі США закликали Росію “негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів”, а також “повернути Україні повний контроль над півостровом”.
“Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму“, – сказано в заяві.
Крім того, у Держдепі привітали українську ініціативу “Кримська платформа” (щодо деокупації півострова) та висловили сподівання на “продовження співпраці з Україною та нашими союзниками і партнерами щодо припинення окупації Росією Кримського півострова та агресії на сході України”.
- У п’ятницю, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
- 16 лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів.