Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну окупацію Криму і зберігатимуть санкції, доки Росія "не змінить курс".

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена у зв’язку із сьомою річницею захоплення Криму Росією.

Окупацію українського півострову очільник Держдепартаменту США назвав “нахабним запереченням сучасного міжнародного порядку”.

“Ми підтверджуємо цю основну істину: Крим – це Україна. Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, загрожуючи загальносвітовій безпеці”, — наголосив Блінкен.

У Держдепі також засудили репресивну політику окупантів.

“Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та будинках, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації. Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму, які не можуть вільно жити своїм життям”, — зазначається в заяві Блінкена.

У Держдепі США закликали Росію “негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів”, а також “повернути Україні повний контроль над півостровом”.

“Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму“, – сказано в заяві.

Крім того, у Держдепі привітали українську ініціативу “Кримська платформа” (щодо деокупації півострова) та висловили сподівання на “продовження співпраці з Україною та нашими союзниками і партнерами щодо припинення окупації Росією Кримського півострова та агресії на сході України”.