Сьогодні, 20 жовтня, о 14:57 за Гринвічем або о 17:57 за Києвом можна буде побачити повний місяць, який ще називають Місяцем мисливця чи Кривавим місяцем.

Про це повідомляється на порталі Space.com.

Так, місяць буде повним протягом трьох днів, з ночі понеділка (18 жовтня) до ночі четверга (21 жовтня). А ще сьогодні можна буде спостерігати й метеорний потік Оріонід – у середу він досягне піку.

Назва Місяця Мисливця, згідно з Оксфордським словником англійської мови, вперше згадується у 1710 році. Згідно “Альманаху фермера”, за даними NASA, в цей час року мисливці можуть відшукати тварин, яких вони відгодовували.

Ця повня має безліч імен, які дали корінні американські народи, наприклад: Місяць листя, що опадає, Місяць Подорожей, Місяць трави, що вмирає.

Тим часом в Індії жовтневий повний місяць збігається з сезонними мусонними дощами. Для індусів цей повний місяць знаменує свято врожаю Шарад Пурніма. Повний місяць також сигналізує про закінчення тримісячного періоду медитації для буддійських ченців, відомого як васса, або “дощове усамітнення”, яке також відоме як буддійський піст.

В цьому році буде ще дві повні: 19 листопада, що називається Бобровий Місяць, та Холодний Місяць, який буде видно 18 грудня.