Велика турецька авіакомпанія Turkish Airlines відновить польоти в Україну після паузи через коронавірус.

Про це повідомляє ресурс Avianews.

Уточнюється, що турецька авіакомпанія відновить регулярне виконання рейсів між Україною і Туреччиною вже з 1 липня 2020 року.

Turkish Airlines відновлять польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

При цьому згідно з новим розкладом до Києва планується десять рейсів в тиждень зі Стамбула, до Львова – п’ять і в Одесу – сім рейсів на тиждень.

Відзначається, що про відновлення рейсів до Харкова, Херсон і Запоріжжя, які виконувалися до пандемії коронавірусу, в компанії поки не оголошували.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.