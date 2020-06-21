Про це повідомляє ресурс Avianews.
Уточнюється, що турецька авіакомпанія відновить регулярне виконання рейсів між Україною і Туреччиною вже з 1 липня 2020 року.
Turkish Airlines відновлять польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.
При цьому згідно з новим розкладом до Києва планується десять рейсів в тиждень зі Стамбула, до Львова – п’ять і в Одесу – сім рейсів на тиждень.
Відзначається, що про відновлення рейсів до Харкова, Херсон і Запоріжжя, які виконувалися до пандемії коронавірусу, в компанії поки не оголошували.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.