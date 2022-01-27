Музеї, що діють на території окупованого Криму, в останній момент подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама стосовно повернення "скіфського золота" в Україну.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.

Термін для оскарження рішення Апеляційного суду Амстердама спливав 26 січня, тож музеї у Криму подали касаційну скаргу практично в останній момент.

Еміне Джапарова нагадала, що 26 жовтня 2021 року суд другої інстанції підтвердив перше судове рішення щодо повернення Україні скіфського золота.

“Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб на якомога довше затягнути судовий процес, який вже триває сім років. Але скільки б це не тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди,”- написала Джапарова.

Юридичний процес розпочався після того, як ще до окупації півострова РФ, у 2013 році, колекція була вивезена з Криму на виставку до Нідерландів. Виставка “Крим: золото і таємниці Чорного моря” складалася з колекцій п’яти музеїв, один із яких розташований у Києві, а чотири – у Криму (Сімферополь, Керч, Бахчисарай і Херсонес).

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.