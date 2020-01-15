Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
“Алім Карімов захворів на ангіну, внаслідок чого температура його тіла протягом трьох днів підвищена – 39,5 градусів. Однак, всупереч наявним проблемам зі здоров’ям, медичні працівники не надають громадянинові України належну допомогу, а адміністрація пенітенціарної установи не забезпечує можливість отримання ним медичних препаратів“, – сказано в повідомленні.
В той же час Денисова акцентує, що таке звернення порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод Організації Об’єднаних Націй.
Також повідомляється, що Людмила Денисова звернулася до російського омбудсмена Тетяні Москалькової з вимогою “терміново вжити заходів для відновлення прав громадянина України, забезпечити йому повне медичне обстеження і кваліфіковане лікування”.
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