Народні депутати зібрали достатню кількість підписів для того, щоб ініціювати відставку директора НАБУ Артема Ситника.

Про це йдеться в статті #Букв “Аваков VS Ситник: чому директор НАБУ боїться, що з ним поквитається міністр”.

Згідно зі статтею 6 закону про Національне антикорупційне бюро, в ряді випадку за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради може бути прийнято рішення про звільнення директора Національного бюро з посади. Однак крапку в цьому питанні може поставити тільки Президент України.

Як повідомив #Буквам нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, достатню кількість підписів уже зібрано, але постанова про звільнення поки не зареєстровано.

“Підписів 180, але постанову ще не зареєстровано, тому що підписні листи ще у “слуг”, триває збір підписів”, — сказав депутат.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.

13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.