Кулеба розповів, хто ініціював першу розмову Зеленського і Байдена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який був присутній під час першої розмови між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом, розповів, хто виступив її ініціатором.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Цей тиждень був безпрецедентним для українсько-американських відносин. Переговорили радники з питань нацбезпеки президента США і керівник Офісу президента України, міністри закордонних справ України, начальники Генштабів, міністри оборони двох країни. Квінтесенцією цього діалогу стала сьогоднішня розмова двох президентів”, — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що США “знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна”, але рішення провести перемовини сьогодні ініціювала американська сторона.

“Хочу наголосити, що сьогодні в Сполучених Штатах вихідний день, там сьогодні Страсна п’ятниця. Попри це президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну”, — додав Кулеба.

На відео з 23 хвилини

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