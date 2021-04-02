Кулеба розповів, хто ініціював першу розмову Зеленського і Байдена

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“Цей тиждень був безпрецедентним для українсько-американських відносин. Переговорили радники з питань нацбезпеки президента США і керівник Офісу президента України, міністри закордонних справ України, начальники Генштабів, міністри оборони двох країни. Квінтесенцією цього діалогу стала сьогоднішня розмова двох президентів”, — зазначив Кулеба.
Міністр наголосив, що США “знали, що ми хочемо поговорити, тому що ситуація дуже серйозна”, але рішення провести перемовини сьогодні ініціювала американська сторона.
“Хочу наголосити, що сьогодні в Сполучених Штатах вихідний день, там сьогодні Страсна п’ятниця. Попри це президент Байден зателефонував президенту Зеленському, щоб підтримати Україну”, — додав Кулеба.
На відео з 23 хвилини
Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.
Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.
Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.
1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- П’ятий президент Петро Порошенко привітав новину про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.