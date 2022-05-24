Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в дописі в Twitter.

Кулеба подякував за потужну підтримку України. За його словами, у той час, як країна-агресор і далі здійснює руйнівні атаки на Донбасі, до України скеровують усе більше зброї, у тому числі важкої. Також голова МЗС додав, що обговорив із держсекретарем США можливі шляхи розблокування експорту українського продовольства та запобігання продовольчій кризі.

Британське видання The Guardian із посиланням на речника держсекретаря повідомляє, що Блінкен також надав Кулебі додаткові відомості щодо пакету допомоги Україні в розмірі 40 млрд доларів.

Зокрема Блінкен підкреслив, що США рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед обличчям російської збройної агресії.