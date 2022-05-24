Рада Євросоюзу ухвалила ще €500 млн безпекової допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
З цих коштів 490 мільйонів євро спрямують на надання українцям летального озброєння для оборонних цілей, а решту 10 мільйонів витратять на закупівлю боєприпасів та захисного спорядження, палива, аптечок.
“Ця підтримка — це лише частина європейських зусиль із допомоги Україні в самообороні. ЄС та його держави-члени рішуче налаштовані продовжувати таку підтримку”, — наголосив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
У такий спосіб загальна безпекова допомога ЄС із початку повномасштабного вторгнення РФ становить вже два мільярди євро.
- Також сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для українських бійців.
- Водночас у НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.
- Зокрема 18 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала нову макрофінансову допомогу Україні у розмірі до 9 мільярдів євро (9,5 мільярда доларів) цього року.
- Окрім цього повідомлялось, що Україна випередила Єгипет та Ізраїль і стала найбільшим отримувачем військової допомоги від США.