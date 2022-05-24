Рада Євросоюзу ухвалила ще €500 млн безпекової допомоги Україні

Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила четвертий транш безпекової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський інструмент миру (EPF).

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

З цих коштів 490 мільйонів євро спрямують на надання українцям летального озброєння для оборонних цілей, а решту 10 мільйонів витратять на закупівлю боєприпасів та захисного спорядження, палива, аптечок.

“Ця підтримка — це лише частина європейських зусиль із допомоги Україні в самообороні. ЄС та його держави-члени рішуче налаштовані продовжувати таку підтримку”, — наголосив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

У такий спосіб загальна безпекова допомога ЄС із початку повномасштабного вторгнення РФ становить вже два мільярди євро.