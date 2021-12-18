Глава МЗС України закликав, Сполучені Штати, Великобританію та Європейський союз докладно розповісти, як вони діятимуть стосовно Росії у разі її військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє міжнародне агенство The Washington Post.

На думку Кулеби, що міжнародні санкції щодо Росії послаблювати не варто, і якщо це зроблять у Євросоюзі, Лондон і Вашингтон мають “діяти самостійно”.

Він також повідомив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, запровадити санкції проти російського держборгу, а також запровадити обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

“Зважаючи на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно”, – сказав міністр.

Цього тижня лідери країн ЄС обговорили, які заходи вони будуть готові запровадити у разі нападу РФ на Україну. При цьому в Європі не мають наміру оприлюднювати перелік заходів, на які вони будуть готові піти.