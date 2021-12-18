Про це повідомляє міжнародне агенство The Washington Post.
На думку Кулеби, що міжнародні санкції щодо Росії послаблювати не варто, і якщо це зроблять у Євросоюзі, Лондон і Вашингтон мають “діяти самостійно”.
Він також повідомив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, запровадити санкції проти російського держборгу, а також запровадити обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.
“Зважаючи на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно”, – сказав міністр.
Цього тижня лідери країн ЄС обговорили, які заходи вони будуть готові запровадити у разі нападу РФ на Україну. При цьому в Європі не мають наміру оприлюднювати перелік заходів, на які вони будуть готові піти.
- Нагадаємо, очільник найбільшої у Європарламенті фракції Манфред Вебер закликав до розроблення жорсткіших санкцій Євросоюзу щодо Росії у разі її потенційного вторгнення до України.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна ігнорувати спроби дестабілізації на Сході Європи.