Куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник кілька разів озвучив маніпулятивні заяви щодо війни на Донбасі у програмі "Право на владу", котра днями була показана на телеканалі "1+1".

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Про що наговорили у “Праві на владу”: фактчекінг”.

Йдеться про щонайменше чотири випадки заяв, котрі можуть ввести в оману.

Так, Микола Колесник заявив про те, що начебто не було “тотальної мобілізації та особливого стану”.

Однак насправді за період 2014-2015 років було проведено 6 хвиль мобілізації. Від сьомої хвилі було вирішено відмовитися через достатню кількість залучених військовослужбовців за контрактами та стабілізацію ситуації на фронті.

У 2015 році п’ятий президент Петро Порошенко повідомляв, що за шість хвиль мобілізації до армії прийшли 210 тисяч людей, “із них кожен шостий – зголосився добровольцем”.

Також неочевидно, що мається на увазі від озвученим Колесником поняттям “тотальна мобілізація”. Однак, слід розуміти, що мова не лише про кількісне збільшення особового складу ЗСУ, але й необхідність забезпечення мобілізованих харчуванням, місцем проживання на період несення служби, обмундируванням та спорядженням, що означає потребу в дотриманні паритету між кількістю мобілізованих до армії та спроможністю забезпечити їх всім необхідним.

Стосовно “особливого стану” (очевидно, мова про запровадження воєнного стану) слід зазначити, що, згідно з Конституцією України та Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, його запровадження здійснюється спільно РНБО, президентом та Верховною Радою України. Остання має затвердити відповідний указ президента, виданий на підставі пропозиції РНБО.

Воєнний стан в Україні був запроваджений з 26 листопада по 26 грудня 2018 року, після агресії РФ у Керченській протоці й захоплення в полон українських моряків. Слід зауважити, що після тривалих дебатів Рада дала згоду на запровадження воєнного стану лише на 30 днів, хоча попередньо РНБО та президент пропонували запровадити 60-денний воєнний стан.

Також слід зауважити, що воєнний стан є особливим правовим режимом, який передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування ширших повноважень. Воєнний стан допускає обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Іншими словами, запровадження воєнного стану не є ані обов’язковою, ані безальтернативною умовою у разі агресії проти України.

(На відео – з 7:43)

Крім того, Микола Колесник в ефірі шоу стверджував, що для міжнародної спільноти війна на Сході України начебто виглядала як “громадський конфлікт”, а “держава не відреагувала зовсім ніяк”.

На спростування цього твердження можна навести наступне:

1. Ще 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію № 68/262 “Територіальна цілісність України”, де засвідчила визнані кордони України та відсутність правових підстав для зміни статусу Криму та Севастополя.

2. Аналогічна позиція Генасамблеї ООН була викладена в резолюції № 71/205 “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі”, від 19 грудня 2016 року. В цій резолюції Росія визнається державою-окупантом стосовно українських територій.

3. Були підписані Протокол від 5 вересня 2014 року, Меморандум від 19 вересня 2014 року та Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року (Мінські домовленості), що також закріплюють статус Росії як сторони конфлікту.

4. Ще 3 березня 2014 року МЗС України розповсюдило офіційну заяву, в якій оприлюднило список двосторонніх угод між Росією та Україною, котрі своїми діями Росія в односторонньому порядку порушила.

5. У квітні 2014 року був прийнятий закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, який встановлював статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації та дату початку окупації – 20 лютого 2014 року.

За таких умов Україною було вжито достатніх заходів щодо визначення статусу подій в Криму та на сході України як військово-політичної агресії Росії, а не громадянської війни.

(На відео – з 7:48)

Третьою маніпулятивною заявою Миколи Колесника стало твердження про те, що “попередній президент (тобто Петро Порошенко, – ред.) звинуватив батальйон “Кривбас” у боягузтві за Дебальцево”.

Однак зазначені слова належать не Петру Порошенку, а тодішньому начальнику Генштабу ЗСУ Віктору Муженку.

Крім того, Микола Колесник в ефірі ток-шоу “Право на владу” заявив, що карні справи проти окупантів (зокрема за катування українських полонених) почали порушувати начебто лише після репортажу каналу “1+1” у 2021 році.

Однак, за інформацією СБУ, з 2014 року розпочато понад 16 000 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму. Крім того, скеровано до суду понад 90 кримінальних проваджень щодо ватажків терористів.

(На відео – з 10:12 та 15:05)