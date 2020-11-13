Американський репер Тревіс Скотт разом з компанією PlayStation та брендом Nike розробили та випустили спільну колекцію одягу та взуття.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 13 листопада, на тлі очікуваного старту продажів консолі PS5, репер Тревіс Скотт показав перші здобутки свого креативного партнерства з Sony PlayStation.

В рамках цієї колаборації були випущені кросівки — оновлені Nike Dunk Low у кремових і запилено-сірих кольорах з перегорнутим логотипом бренду та вишитим лого PlayStation.

Скотт показав новинку на собі у спеціальному тематично декорованому трейлері, створеному для онлайн-івенту з розпакування нової PS5.

Крім цього, Скотт презентував новий мерч свого лейблу Cactus Jack. Це футболки та толстовки з принтами логотипу PlayStation та Cactus Jack ззаду вартістю 42-48 та 68-98 доларів відповідно.

Також було презентовано куртку з логотипом PS на рукавах та логотипом CJ за 800 доларів.