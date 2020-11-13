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У п’ятницю, 13 листопада, на тлі очікуваного старту продажів консолі PS5, репер Тревіс Скотт показав перші здобутки свого креативного партнерства з Sony PlayStation.
В рамках цієї колаборації були випущені кросівки — оновлені Nike Dunk Low у кремових і запилено-сірих кольорах з перегорнутим логотипом бренду та вишитим лого PlayStation.
Скотт показав новинку на собі у спеціальному тематично декорованому трейлері, створеному для онлайн-івенту з розпакування нової PS5.
Крім цього, Скотт презентував новий мерч свого лейблу Cactus Jack. Це футболки та толстовки з принтами логотипу PlayStation та Cactus Jack ззаду вартістю 42-48 та 68-98 доларів відповідно.
Також було презентовано куртку з логотипом PS на рукавах та логотипом CJ за 800 доларів.
- У жовтні стало відомо, що репер Тревіс Скотт став стратегічним творчим партнером PlayStation. Тоді ж репер вже випустив перший рекламний ролик PlayStaion 5.