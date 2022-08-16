Про це повідомили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік перепродавав амуніцію для ЗСУ іншим волонтерам. Інший чоловік, котрий хотів допомогти українським бійцям, придбав за власний кошт спорядження. Він планував передати продукцію до Чернігівської області.

На волонтера вийшов обвинувачений та запропонував довезти допомогу самостійно. Натомість гуманітарний вантаж він реалізував. Серед нього були 40 бронежилетів Mehler та 15 рацій Baofeng. Також він продав радіокомунікаційне обладнання та чотири коробки кровозупинних медичних засобів.

Завдані ним збитки сягнули 400 тисяч гривень. Чоловік перепродав “гуманітарку” волонтерці за 70 тисяч гривень. Пізніше він намагався в неї виманити ще 41 тисячу гривень, пообіцявши знайти бронежилети з-за кордону.

У соціальних мережах він виклав оголошення, що може знайти необхідну амуніцію для військових. Йому вдалося зібрати 13 500 гривень, але допомагати навіть не планував.

У суді чоловік визнав провину. Він отримав чотири роки ув’язнення та має виплатити понад 50 тисяч гривень матеріальних та ще 10 тисяч гривень моральних збитків.