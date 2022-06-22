Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський телеканалу “Рада”.
“Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру”, — сказав Монастирський.
Найчастіше зловмисники збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також збирають гуманітарну допомогу у вигляді різних товарів. Водночас збирають великі суми на, нібито, евакуаційні маршрути.
Зокрема, у злочинній діяльності помітили й російських хакерів, які для збору коштів створюють спеціальні Telegram-канали.
- Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у Черкасах в одному з гіпермаркетів торговельної мережі “Епіцентр К” продають ймовірно волонтерські бронежилети. Служба безпеки України розпочала розслідування цієї справи, і в результаті компанія “Епіцентр” розірвала співпрацю з “Венето”, які й були на папері постачальниками цих засобів захисту для військових.
- Також, на початку квітня за продаж гуманітарної допомоги на Львівщині було затримано в.о. міського голови – він вимагав та одержав 100 000 грн неправомірної вигоди від волонтера за передачу автобуса, отриманий міською радою безоплатно від однієї з асоціацій Фінляндії як гуманітарна допомога.