У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що правоохоронці зафіксували найбільші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та у Львівській області. Водночас подібне вчиняють і шахраї Харківської та Кіровоградської областей.

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський телеканалу “Рада”.

“Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру”, — сказав Монастирський.

Найчастіше зловмисники збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також збирають гуманітарну допомогу у вигляді різних товарів. Водночас збирають великі суми на, нібито, евакуаційні маршрути.

Зокрема, у злочинній діяльності помітили й російських хакерів, які для збору коштів створюють спеціальні Telegram-канали.