Про це повідомляє пресслужба КМДА та Мінцифри.
У Мінцифрі пояснили, що завдяки інтеграції з “Дією” процес повернення автомобіля зі штрафмайданчика став швидшим. Якщо ви вказали номер автомобіля у своєму профілі “Київ Цифровий” — повідомлення про евакуацію автомобіля отримаєте push-сповіщенням. В іншому разі необхідно натиснути на кнопку “К” внизу головного екрана, далі обрати сервіс “Евакуація”, потім “Перевірити автомобіль” та ввести номер авто.
Для того, щоб скористатися шерингом документів через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий” необхідно:
- відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;
- натиснути “Отримати автомобіль”;
- пошерити водійські документи через “Дію” — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;
- вказати дату, коли заберете авто;
- сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;
- отримати QR-код для повернення авто.
У КМДА нагадали, що раніше користувачам доводилося робити фото водійських документів лише власноруч. Після сплати штрафу фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія надходили на перевірку інспектору. Водії очікували, доки інспектор перевірить документи та затвердить заяву на повернення авто.
Проте тепер всього за декілька “кліків” можна забрати евакуйований автомобіль.
- Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкти № 7466 та №7468, які дозволяють подати декларацію для розмитнення авто та здійснити всі платежі в “Дії” за новою системою розрахунку.
- У грудні 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку “Дія” без додаткового отримання пластикового аналога.