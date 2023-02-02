Відтепер завдяки інтеграції застосунку "Київ Цифровий" з "Дією" водії можуть поділитися цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію" у застосунку "Київ Цифровий" та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто.

Про це повідомляє пресслужба КМДА та Мінцифри.

У Мінцифрі пояснили, що завдяки інтеграції з “Дією” процес повернення автомобіля зі штрафмайданчика став швидшим. Якщо ви вказали номер автомобіля у своєму профілі “Київ Цифровий” — повідомлення про евакуацію автомобіля отримаєте push-сповіщенням. В іншому разі необхідно натиснути на кнопку “К” внизу головного екрана, далі обрати сервіс “Евакуація”, потім “Перевірити автомобіль” та ввести номер авто.

Для того, щоб скористатися шерингом документів через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий” необхідно:

відкрити push-сповіщення про те, що ваше авто евакуювали;

натиснути “Отримати автомобіль”;

пошерити водійські документи через “Дію” — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія;

вказати дату, коли заберете авто;

сплатити штраф і вартість евакуації та зберігання авто;

отримати QR-код для повернення авто.

У КМДА нагадали, що раніше користувачам доводилося робити фото водійських документів лише власноруч. Після сплати штрафу фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія надходили на перевірку інспектору. Водії очікували, доки інспектор перевірить документи та затвердить заяву на повернення авто.

Проте тепер всього за декілька “кліків” можна забрати евакуйований автомобіль.