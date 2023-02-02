Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкти № 7466 та №7468, які дозволяють подати декларацію для розмитнення авто та здійснити всі платежі в "Дії" за новою системою розрахунку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України

Відтак, після доопрацювання та ухвалення цих законопроєктів подати декларацію для розмитнення авто та здійснити всі платежі можна буде в “Дії” у кілька натискань та за новою системою розрахунку.

У Мінцифрі пояснили, що в застосунку “Дія” ви зможете ввести дані автомобіля, автоматично розрахувати вартість розмитнення, сплатити й швидше пройти митний контроль. Це дозволить мінімізувати людський фактор, щоб уникнути можливих корупційних схем на митниці.

Згідно з реформою митної сфери розрахунок ціни розмитнення відбуватиметься лише за сталими характеристиками автомобіля: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об’єм, ексклюзивність. На відміну від активної формули, вартість авто враховуватися не буде.

Нагадаємо, що 21 червня депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт №7418, котрий передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.