Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України
Відтак, після доопрацювання та ухвалення цих законопроєктів подати декларацію для розмитнення авто та здійснити всі платежі можна буде в “Дії” у кілька натискань та за новою системою розрахунку.
У Мінцифрі пояснили, що в застосунку “Дія” ви зможете ввести дані автомобіля, автоматично розрахувати вартість розмитнення, сплатити й швидше пройти митний контроль. Це дозволить мінімізувати людський фактор, щоб уникнути можливих корупційних схем на митниці.
Згідно з реформою митної сфери розрахунок ціни розмитнення відбуватиметься лише за сталими характеристиками автомобіля: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об’єм, ексклюзивність. На відміну від активної формули, вартість авто враховуватися не буде.
Нагадаємо, що 21 червня депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт №7418, котрий передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року.
- У грудні 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку “Дія” без додаткового отримання пластикового аналога.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує надати близько 650 тисяч доларів допомоги для формування підходу до запровадження аналога застосунку “Дія” в інших країнах.