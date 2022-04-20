Про це сповістив пастор Павло Левушкан.
Як відомо, Соломеннікова опублікувала цю картину ще 5 березня. Тоді ілюстраторку надихнуло фото жінки, котра, ховаючись від російських обстрілів у київському метро, годувала немовля.
Героїню ікони звати Тетяна Блізняк. Наразі вона разом із сім’єю евакуювалася з Києва та перебуває на заході України.
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