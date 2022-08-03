Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.
Загалом знищено 2,5 тисячі одиниць контрафакту. Як того вимагає процедура, підробки вщент спалили у спеціальній печі за високих температур.
Більшість з цих товарів ввозилися в Україну поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях невеликими партіями.
Невдовзі, одразу після підписання всіх паперів, планується знищення ще однієї партії контрафактного Apple, зазначили у пресслужбі.
Пізніше у коментарях до допису дії митниці викликали засудження. Користувачі соцмереж зауважили, що такі речі, як зарядні пристрої, згодилися б у ЗСУ.
На що у Державній митній службі зазначили, що контрафактна продукція – це продукція, виготовлена з порушенням прав інтелектуальної власності, простими словами – підробка. Відповідно до ст. 17 ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” в Україні забороняється, зокрема, експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.
Та наголосили, рішення про знищення чи не знищення контрафактної продукції приймає лише правовласник, у цьому випадку — компанія Apple. Позиція компанії Apple – знищити. В такому випадку функція митниці — контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, які належать правовласнику торгової марки.
“Це світова практика, Україна не виняток і дотримується міжнародних норм в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тому продати, передати, роздати таку продукцію відповідно до законодавства митниця не має права. До того ж така продукція може бути небезпечною”, – пояснили у пресслужбі.
Там також додали, що усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. Наразі Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 328 млн грн. А саме: 1226 автомобілів, запчастини до автомобілів, будівельні матеріали, пальне, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, захисні шоломи, харчові продукти, одяг, тканину та багато іншого.
- Нагадаємо, дефіцит запчастин зменшується, а попит на iPhone не знижується, попри те, що споживачі скорочують інші витрати. Це допомагає американській компанії перевершити очікування Уолл-Стріт і прогнозувати швидше зростання продажів.
- У Фінляндії посилили перевірки для осіб, які прямують до РФ. Під час митних перевірок у них конфісковували дрони та навігатори.
- Раніше в РФ прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.