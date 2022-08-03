Спільно з представником правовласника Apple Київська митниця знищила 10 партій контрафактних товарів торгової марки Apple, що імпортувалися в Україну з порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії Apple Inc. Це навушники, блоки живлення, перехідники та інші аксесуари.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Загалом знищено 2,5 тисячі одиниць контрафакту. Як того вимагає процедура, підробки вщент спалили у спеціальній печі за високих температур.

Більшість з цих товарів ввозилися в Україну поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях невеликими партіями.

Невдовзі, одразу після підписання всіх паперів, планується знищення ще однієї партії контрафактного Apple, зазначили у пресслужбі.

Пізніше у коментарях до допису дії митниці викликали засудження. Користувачі соцмереж зауважили, що такі речі, як зарядні пристрої, згодилися б у ЗСУ.

На що у Державній митній службі зазначили, що контрафактна продукція – це продукція, виготовлена з порушенням прав інтелектуальної власності, простими словами – підробка. Відповідно до ст. 17 ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” в Україні забороняється, зокрема, експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Та наголосили, рішення про знищення чи не знищення контрафактної продукції приймає лише правовласник, у цьому випадку — компанія Apple. Позиція компанії Apple – знищити. В такому випадку функція митниці — контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, які належать правовласнику торгової марки.

“Це світова практика, Україна не виняток і дотримується міжнародних норм в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тому продати, передати, роздати таку продукцію відповідно до законодавства митниця не має права. До того ж така продукція може бути небезпечною”, – пояснили у пресслужбі.

Там також додали, що усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. Наразі Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 328 млн грн. А саме: 1226 автомобілів, запчастини до автомобілів, будівельні матеріали, пальне, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, захисні шоломи, харчові продукти, одяг, тканину та багато іншого.