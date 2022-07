Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

За даними китайської митниці, за перші 5 місяців 2022 року поставки мікросхем з КНР до РФ зросили більш ніж удвічі – до 50 млн доларі, у порівнянні з попереднім роком.

Окрім цього, зріс також експорт друкованих схем, а обсяг експорту оксиду алюмінію – важливого матеріалу для виготовлення зброї та аерокосмічної промисловості – у 400 разів перевищив показники 2021 року.

Зростання вартості експорту цих товарів можна було б пояснити інфляцією. Проте дані вказують на те, що чимало китайських продавців техніки продовжують співпрацювати з Росією, попри контроль США.

Китайський експорт, який є порівняно невеликим, викликає у посадовців Сполучених Штатів занепокоєння. У червні міністерство торгівлі США додало 5 китайських електронних компаній до торгового чорного списку, за те, що вони начебто допомагали оборонній галузі РФ як до повномасштабного вторгнення Росі в Україну, так і після.

“Починаючи з 24 лютого наш уряд і наше національне керівництво чітко заявили, що Китай не повинен надавати матеріальну, економічну та військову підтримку Росії в цій війні”, — заявив минулого тижня Ніколас Бернс, посол США в Китаї.

У письмовій відповіді міністерство торгівлі США заявило, що, хоча воно не вірить у те, що Китай намагався систематично ухилитися від експортного контролю США щодо Росії, міністерство уважно стежить за торгівлею між країнами та “без вагань застосує всі наші правові та регуляторні інструменти проти сторони, які надають підтримку російським військам”.

Китайсько-російська торгівля чіпами та іншими компонентами з потенційним військовим застосуванням, включає як невеликі приватні компанії, так і розгалужені державні підприємства. Через неповні дані та складні мережі дочірніх компаній і посередників важко відстежити всю діяльність.

Водночас офіційний Китай заперечує постачання Росіє заборонених товарів. Більш того, у Пекіні бідкаються, що загальний експорт з КНР до РФ суттєво упав, оскільки китайські компанії побоюються реакції США.

Загалом, підтримка Китаю є критично важливою для Москви. Доходи від нафти і газу складають значну частку російської економіки. У той час як такі європейські країни, зокрема Німеччина, прагнуть скоротити закупівлі російських енергоресурсів, президент Росії Володимир Путін наголосив на важливості продажу набагато більшої кількості енергії Китаю та іншим країнам Азії в майбутньому.

Дослідники вашингтонської некомерційної організації C4ADS, яка відстежує загрози безпеці, вивчали торгівлю між російськими оборонними фірмами та конгломератом China Poly Group, який контролюється центральним урядом Китаю.

Серед дочірніх компаній Poly ключові китайські виробники зброї та експортери стрілецької зброї, ракетних технологій і, нещодавно, лазерних технологій протидронів.

У період з 2014 по січень 2022 року дослідниця C4ADS Наомі Гарсія ідентифікувала 281 раніше нерозголошену партію так званих товарів подвійного призначення від дочірніх компаній Poly до російських оборонних організацій, про що вона написала у нещодавно опублікованому звіті.

В одній з останніх поставок наприкінці січня, згідно з дослідженням, Poly Technologies відправила частини антен підсанкційній російській оборонній компанії “Алмаз-Антей”.

Водночас Гарсія зауважила, що вона не виявила поставок Poly російським оборонним компаніям після початку вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Російські митні записи, перевірені C4ADS, свідчать, що частини антени спеціально призначені для використання в радарі, який є частиною передової російської зенітно-ракетної системи С-400. Російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони країни заявили, що система С-400 використовувалася під час війни в Україні.

“Poly Technologies, безсумнівно, сприяє придбанню російським урядом частин ракетної системи”, — сказала Гарсія.

У січні Державний департамент США наклав санкції на компанію Poly Technologies за участь у розповсюдженні ракетних технологій. Представник Державного департаменту заявив, що санкції пов’язані з передачею компанією технологій балістичних ракет іншій країні, але не назвав, в яку країну.

У компані Poly Technologies не відповіли на запит про коментарі, а представник пресслужби Poly поклав трубку, коли запитали про роботу компанії з Росією. Також ніяких коментарів не дають в “Алмаз-Антей”, мінекономрозвитку та мінпромторгу Росії.

Окрім радіолокаційних компонентів і напівпровідників, китайські експортери також допомогли заповнити прогалину в базових матеріалах, які Росії заборонено постачати в інших країнах.

У березні Австралія заборонила експорт оксиду алюмінію та кількох інших супутніх продуктів, мотивуючи їх використанням у розробці зброї. Відтоді китайський експорт оксиду алюмінію до Росії різко зріс, досягнувши 153 000 метричних тонн у травні, згідно з даними китайської митниці, у порівнянні з 227 метричними тоннами в тому ж місяці минулого року.

На відміну від державного конгломерату Poly, китайські компанії, які нещодавно потрапили під санкції міністерство торгівлі США, є невеликими приватними дистриб’юторами апаратного забезпечення з Гонконгу та південної китайської провінції Гуандун. Хоча відомостей про розміри бізнесу, який вони ведуть з Росією, порівняно мало, деякі з названих США компаній відкрито рекламували свою роботу в оборонній сфері.

Одна з фірм, Winninc Electronics Co., раніше заявила на своєму вебсайті, що є провідним дистриб’ютором “виробників промислової, військової, аерокосмічної та побутової електроніки по всьому світу”. Однак через деякий час це повідомлення було видалене.

Ще одна з цільових компаній, Sinno Electronics Co., також донедавна заявляла на своєму вебсайті, що вона була “партнером по співпраці” публічних американських виробників обладнання, зокрема Texas Instruments Inc. і Analog Devices Inc.

Компанія Texas Instruments не відповіла на запити про коментарі, а Analog Devices заявила, що не є партнером Sinno. У компанії додали, що наказали своїм дистриб’юторам припинити співпрацю з компанією після рішення міністерства торгівлі США внести Sinno Electronics Co в чорний список.

Марія Шагіна, експерт з питань санкцій проти Росії з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні, сказала, що останні дії проти китайських компаній, схоже, мали на меті показати, що погрози США є достовірними, особливо з огляду на те, як невеликі компанії можуть краще обходити експорт.

“Хоча США та їхні союзники не змогли стримувати Росію, важливо запобігти систематичній допомозі Китаю Росії досить завчасно”, — сказала вона.