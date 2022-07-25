Про це повідомило дослідження Шанхайського центру зелених фінансів та розвитку (GFDC).
Інвестиції впали у першому півріччі 2022 року. За цей період найбільшим отримувачем стала Саудівська Аравія, яка отримала близько 5,5 млрд доларів.
Ймовірно Китай вирішив припинити їх через загрозу західних санкцій, хоча закупівлі російських енергоносіїв зросли. Замість РФ країна поглибила взаємодію з Близьким Сходом, як з Саудівською Аравією. Можливо, що таке явище матиме тимчасовий характер.
За пів року фінансування та інвестиції склали 28,4 млрд доларів в порівнянні з 29,6 млрд доларів роком раніше. У результаті витрати на глобальний проєкт з 2013 року склали 932 млрд доларів.
Президент КНР Сі Цзіньпін виступив з ініціативою “Один пояс — один шлях” у 2013 році. Китайський лідер прагнув використовувати сильні сторони країни. Кошти спрямовувалися для фінансування та будівництва інфраструктури, щоб “створити широку спільноту спільних інтересів” в Азії, Африці та Латинській Америці.
Після того, як Сі Цзіньпін у вересні 2021 року на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що хоче покласти край закордонному фінансуванню вугілля — жодний відповідний проєкт не отримав підтримки КНР. Водночас Китай продовжує надавати підтримку іншим проєктам стосовно викопного палива в країнах ініціативи “Один пояс — один шлях”.
Нафта та газ складають близько 80% зарубіжних інвестицій Китаю в енергетику і 66% його будівельних контрактів. У газових проєктах участь у першому півріччі склала 6,7 млрд доларів, поки за минулий рік — 9,5 млрд доларів. На 22% впали операції із зеленою енергією та гідроенергетикою.
- Нагадаємо, під час поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що за п’ять років китайська армія стала значно агресивнішою та небезпечнішою.
- Китайський уряд 19 липня попередив, що буде приймати “рішучі заходи”, якщо відбудеться візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.