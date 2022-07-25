Китай припинив фінансувати проєкт "Один пояс — один шлях", де співпрацювали з Росію. Падіння інвестицій до нуля сталося вперше з моменту створення програми у 2013 році.

Про це повідомило дослідження Шанхайського центру зелених фінансів та розвитку (GFDC).

Інвестиції впали у першому півріччі 2022 року. За цей період найбільшим отримувачем стала Саудівська Аравія, яка отримала близько 5,5 млрд доларів.

Ймовірно Китай вирішив припинити їх через загрозу західних санкцій, хоча закупівлі російських енергоносіїв зросли. Замість РФ країна поглибила взаємодію з Близьким Сходом, як з Саудівською Аравією. Можливо, що таке явище матиме тимчасовий характер.

За пів року фінансування та інвестиції склали 28,4 млрд доларів в порівнянні з 29,6 млрд доларів роком раніше. У результаті витрати на глобальний проєкт з 2013 року склали 932 млрд доларів.