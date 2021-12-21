Про це повідомляє міжнародне агенство Euronews.

Канцлер Німеччини під час розмови заявив, що Німеччина хоче зміцнити співпрацю з Китаєм у галузі цифрової економіки та екологічно чистої енергії. Такі ж сподівання висловив і голова КНР, наголосивши, що двом країнам необхідно об’єднатися і реалізувати потенціал своїх економік.

Зазначається, що уряд Німеччини виділить 60 мільярдів євро на боротьбу зі зміною клімату. При цьому Міністр фінансів Крістіан Лінднер висловився, що такі інвестиції стануть стимулом для економіки, яка ще не відновилася після пандемії Covid-19. Кошти будуть спрямовані до “Фонду клімату та перетворень” — він призначений для проєктів, спрямованих на порятунок планети.

Спільну декларацію щодо боротьби з глобальним потеплінням ухвалили США та Китай, які входять до топ-5 забруднювачів планети парниковими газами. Як повідомив спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі на конференції СОР26 у Глазго, країни мають намір налагодити співпрацю, аби запобігти кліматичній катастрофі.