Найбільший експортер нафти у світі, Саудівська Аравія, збирається до 2060 року досягнути нульових викидів, а також вдвічі скоротити викиди вуглецю.

Про це заявив принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман, повідомляє ВВС.

Країна, як член ОПЕК (організація країн-експортерів нафти), боротиметься зі змінами клімату, одночасно забезпечуючи стабільність ринку нафти. До 2030 року 50% потрібної енергії генеруватимуть шляхом використання альтернативних джерел енергії. Для цього, в пустелі планують висадити мільярди дерев.

Відповідну заяву принц зробив під час Саудівської екологічної ініціативи (SGI), яка відбулася напередодні проведення COP26, конференції ООН щодо кліматичних змін в Глазго.

“Королівство Саудівська Аравія намагатиметься досягнути нульових чистих викидів до 2060 року щодо програми кругової вуглеводної економіки… зберігаючи провідну роль королівства в укріпленні безпеки та стабільності світових нафтових ринків”, – заявив принц.

Окрім цього, в королівстві мають намір приєднатися до глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану на 30% до 2030 року у порівнянні з рівнем 2020 року (на цьому наполягають США та країни ЄС).

Міністр енергетики королівства принц Абдель Азіз бен Салман нагадав, що Ер-Ріяд підписався під Паризькою кліматичною угодою й вже показав цілі, які намагатиметься реалізувати.