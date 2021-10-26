Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що Австралія має план щодо зниження викидів, але він не включатиме припинення роботи масштабних секторів видобутку викопного палива.

Країна також не ставитиме амбітних цілей знизити викиди до 2030 року – саме цей рік є метою глобального кліматичного саміту COP26, який пройде у Глазго наступного місяця.

“Нам не читатимуть лекції ті, хто не розуміє Австралію”, – написав Моррісон у газетній колонці у вівторок.

Раніше країни зобов’язалися об’єднати зусилля, щоб зупинити підвищення температури на планеті до 2050 року.

За словами вчених, для цього необхідно скоротити викиди на 45% до 2030 року та досягти нульового рівня до 2050 року. Понад 100 країн взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення вуглецевої нейтральності.

Але Австралія не поспішає з діями боротьби зі зміною клімату. Саме вона вважається однією з “найбрудніших країн” за рівнем викидів на душу населення і провідним світовим постачальником вугілля та газу.

Що обіцяла Австралія?

Моррісон сказав, що у наступні 20 років буде інвестовано понад 20 мільярдів австралійських доларів (15 мільярдів доларів) у “технології з низьким рівнем викидів”. Сюди відносяться технології з уловлювання вуглецю у ґрунті, зниження витрат на сонячну енергію та розвиток більш екологічно чистих виробництв.

Але Австралія також використовуватиме більше газу, принаймні у короткостроковій перспективі. Найбільш спірним є те, що немає жодного плану з обмеження використання викопного палива.

У рамках зобов’язання Австралії до 2030 року викиди буде скорочено на 26% у порівнянні з 2005 роком. Уряд заявив, що зараз планується скорочення на 30-35%.

Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія пообіцяла скоротити викиди вуглецю до нуля до 2060 року.