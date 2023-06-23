Джерело: The New York Times

Російський завод отримав від Китаю велику кількість пороху, з якого можна виготовити приблизно 80 мільйонів боєприпасів.

США раніше наклали санкції на компанію Poly Technologies через глобальні продажі ракетних технологій і надання підтримки Ірану.

Офіційні особи США висловили занепокоєння щодо того, що Китай може постачати в Росію “летальну допомогу”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок, 19 червня, повідомив про запевнення Китаю про те, що вони не надавали й не надаватимуть допомоги Росії. Однак Сполучені Штати залишаються стурбовані цим питанням.