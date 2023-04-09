Китайські військові імітували удари по ключових цілях Тайваню. Вони відпрацювали їх під час другого дня навчань навколо острова.

Про це повідомило Reuters.

Міноборони Тайваню звітувало про численні вильоти китайської авіації. Зокрема близько 6 ранку за місцевим часом зафіксували навколо острову 71 літак Народно-визвольної армії КНР. Ще було виявлено дев’ять суден китайського флоту.

У Тайвані наголосили, що уважно стежать за літаками, суднами та ракетними системами наземного базування Китаю. У випадку чого вони готуються реагувати на ці дії.

Напруженість навколо острова зросла, коли вчора Китай розпочав триденні військові навчання. Їх оголосили після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США. Вона проводила зустріч зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті попри застереження Пекіну проти цього.

У США заявляли, що зможуть направити свої війська у Тайвань, якщо туди вдереться Китай.