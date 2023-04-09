Про це повідомило Reuters.
Міноборони Тайваню звітувало про численні вильоти китайської авіації. Зокрема близько 6 ранку за місцевим часом зафіксували навколо острову 71 літак Народно-визвольної армії КНР. Ще було виявлено дев’ять суден китайського флоту.
У Тайвані наголосили, що уважно стежать за літаками, суднами та ракетними системами наземного базування Китаю. У випадку чого вони готуються реагувати на ці дії.
Напруженість навколо острова зросла, коли вчора Китай розпочав триденні військові навчання. Їх оголосили після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США. Вона проводила зустріч зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті попри застереження Пекіну проти цього.
У США заявляли, що зможуть направити свої війська у Тайвань, якщо туди вдереться Китай.
- Китай пообіцяв посилити тиск на Тайвань після зустрічі спікера Палати представників Сполучених Штатів і президентки острова, заявивши, що США були на “хибному та небезпечному шляху”.
- У США заявили, що “уважно спостерігають” за китайськими навчаннями біля Тайваню. В їхніх межах Китай планує відпрацювати маневри у Тайванській протоці.