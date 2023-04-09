У США заявили, що "уважно спостерігають" за китайськими навчаннями біля Тайваню. В їхніх межах Китай планує відпрацювати маневри у Тайванській протоці.

Про це повідомило Reuters.

За даними представника Американського інституту на Тайвані, у США мають достатню кількість ресурсів і можливостей у регіоні для того, щоб забезпечити мир та стабільність.

“У Пекіна немає причин перетворювати цей транзит, який відповідав давній практиці та політиці США, на щось, чим він не є, чи використовувати його як причину для надмірної реакції”, – додав представник.

Він наголосив, що канали зв’язку між країнами залишаються відкритими. У США постійно закликають до стриманості та незмінності статус-кво.

Зазначимо, що Китай оголосив військові навчання довкола Тайваню терміном на три дні. Пекін їх проводитиме у Тайванській протоці: на півночі, півдні та сході острова. Для цього залучатимуть морські і повітряні компоненти.