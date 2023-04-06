Китай погрожує «силовими» заходами після зустрічі представників США і Тайваню

Китай пообіцяв посилити тиск на Тайвань після зустрічі спікера Палати представників Сполучених Штатів і президентки острова, заявивши, що США були на "хибному та небезпечному шляху".

Про це повідомляє AP.

5 квітня спікер Кевін Маккарті зустрівся з президенткою Тайваню Цай Ін Вень, демонструючи підтримки США острова, який Китай вважає своїм.

Адміністрація Байдена стверджує, що у візиті Цай немає нічого провокаційного. Проте візит відбувся, коли відносини між США та Китаєм впали до історичного мінімуму, а підтримка США Тайваню є однією з головних розбіжностей між двома силами.

Формальні атрибути зустрічі та високі посади деяких обраних посадовців у делегації від Конгресу можуть змусити Китай розглядати зустріч як ескалацію. Відомо, що жоден спікер не зустрічався з президентом Тайваню на території США відтоді, як США розірвали офіційні дипломатичні відносини з Тайванем у 1979 році.

У відповідь на зустріч Пекін заявив, що вживатиме “рішучих заходів для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності”. Пекін закликав США “не йти далі неправильним і небезпечним шляхом”.

Минулого року почастішали візити представників Конгресу США до Тайваню, і Американський інститут у Тайбеї оголосив про прибуття ще однієї делегації 6 квітня. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол з Техасу очолює групу з восьми інших законодавців у триденному візиті для обговорення регіональної безпеки та торгівлі.

Цай зауважила, що “непохитна підтримка запевняє народ Тайваню в тому, що ми не ізольовані”.

Глава Тайваню наголосила, що вони з Маккарті говорили про важливість самооборони острова, сприяння міцним торговим і економічним зв’язкам і підтримку здатності уряду брати участь у міжнародному співтоваристві.

Водночас вона також попередила: “Не секрет, що сьогодні мир, який ми зберегли, і демократія, над розбудовою якої ми наполегливо працювали, зіштовхуються з безпрецедентними викликами”.

У 1979 році Сполучені Штати розірвали офіційні відносини з Тайванем і офіційно встановили дипломатичні відносини з урядом Пекіна. У межах свого визнання Китаю США погодилися на політику “одного Китаю”, згідно з якою вони визнають, що Пекін висуває претензії на Тайвань, але не схвалюють претензії КНР, і США залишаються головним постачальником військової та оборонної допомоги Тайваню.

Зауважимо, у 2023 році витрати Тайваню на оборону будуть зосереджені на підготовці зброї та обладнання для “тотальної блокади” Китаєм, включаючи запчастини для винищувачів F-16 і поповнення озброєння.

Раніше стало відомо, що Тайвань прискорить розробку безпілотників для військового використання, враховуючи уроки війни РФ проти України на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

10 серпня 2022 року КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.