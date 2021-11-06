Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива привітав Київ з річницею визволення від німецько-фашистських загарбників і розстріляв портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.

Відеоролик Ілля Кива опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні 78-а річниця визволення столиці України. Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День Визволення Києва.

Народний депутат Ілля Кива привітав киян з цієї нагоди: Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору. Зокрема, портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.

“Ми, члени організації антифашистського руху “Патріоти – За життя”, вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди”, – сказав нардеп.

Ілля Кива зробив десяток пострілів. Зауважмо, що серед фотографій діячів ОУН та УПА був й портрет Адольфа Гітлера.

Після цього Кива пішов до пам’ятника радянського воєначальника Микола Ватутіна, став на коліна та поклав квіти.

“Слава солдату Червоної Армії” – сказав на заврешення депутат.