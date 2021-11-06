Відеоролик Ілля Кива опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні 78-а річниця визволення столиці України. Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День Визволення Києва.
Народний депутат Ілля Кива привітав киян з цієї нагоди: Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору. Зокрема, портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.
“Ми, члени організації антифашистського руху “Патріоти – За життя”, вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди”, – сказав нардеп.
Ілля Кива зробив десяток пострілів. Зауважмо, що серед фотографій діячів ОУН та УПА був й портрет Адольфа Гітлера.
Після цього Кива пішов до пам’ятника радянського воєначальника Микола Ватутіна, став на коліна та поклав квіти.
“Слава солдату Червоної Армії” – сказав на заврешення депутат.
- Нагадаємо, автівку з Іллею Кивою в Києві зупинила поліція. Що сталося – в матеріалі.
- 13 серпня Вищий антикорупційний суд стягнув з народного депутата з фракції “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він нібито заробив на оренді жомової ями.