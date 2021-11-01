Про це сам Ілля Кива повідомив на своїй сторінці в Facebook. Причини зупинки назвала пресслужба Патрульної поліції України.

В понеділок, 1 листопада, Ілля Кива опублікував відео, у якому розповів, що поліціянти зупинили його автівку “з претензією, що документи і автівка є незаконними”.

В ролику він зазначив, що на місце викликали слідчих. В Патрульній поліції зазначили, що це зробили для “подальшої можливої кваліфікації дій громадян”,

Нардеп показав, як спілкується з поліціянтами і перепитує, чи мають вони до ного претензії чи питання. Ті переконують, що не мають.

Кива також заявив, що все це було провокацією з боку МВС. Крім цього, в підписі до відео він заявив, що йому хотіли підкинути “заборонені предмети та речі для подальшого кримінального переслідування”, не надаючи жодних доказів цього.

Чому зупиняли авто Киви?

Інцидент трапився на Столичному шосе. За словами поліціянтів, автівки Toyota та Mercedes G-Wagen, які можна побачити на ролику Киви, порушувати правила дорожнього руху. В салоні однієї з автівок (без уточнень в якій саме), перебував народний депутат Кива.

“Toyota та Mercedes рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування”, — йдеться в повідомленні.

Toyota, як встановили правоохоронці, використовувала номери відмінні від реєстраційних документів.

“Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП). На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)”, — зазначили поліціянти.

Зауважимо, що в декларації народного депутата міститься тільки одне авто з трьох, які можна помітити на відео, та двох, які згадали у своєму повідомленні правоохоронці.

Це TOYOTA LAND CRUISER 200 2019 року випуску. За документами, вона належить братові нардепа Дмитру Киві, а Ілля Кива має право безоплатного користування нею.

  • Нагадаємо, 13 серпня Вищий антикорупційний суд стягнув з народного депутата з фракції “ОПЗЖ” Іллі Киви 1,2 млн гривень, які він нібито заробив на оренді жомової ями.
  • 27 жовтня Апеляція ВАКС підтвердила законність конфіскації у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму.
  • Раніше Служба безпеки заявила про блокування причетного до вчинення тяжких злочинів угруповання, яким керував нардеп. Член парламентської фракції “ОПЗЖ” Ілля Кива підтвердив, що йдеться про керовану ним організацію “Патріоти — За життя”. Згодом він також заявив, що правоохоронці хотіли вбити свідка у справі, і опублікував його звернення.
  • Нагадаємо, під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області Ілля Кива був звинувачений у хабарництві. У грудні 2013 року Жовтневий суд Полтави визнав Киву винним, але за рік переглянув вирок та застосував закон про амністію. Суд взяв до уваги довідку з психлікарні про хворобу підозрюваного.