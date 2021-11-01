Народного депутата від "ОПЗЖ" Іллю Киву на Столичному шосе в Києві зупинила поліція.

Про це сам Ілля Кива повідомив на своїй сторінці в Facebook. Причини зупинки назвала пресслужба Патрульної поліції України.

В понеділок, 1 листопада, Ілля Кива опублікував відео, у якому розповів, що поліціянти зупинили його автівку “з претензією, що документи і автівка є незаконними”.

В ролику він зазначив, що на місце викликали слідчих. В Патрульній поліції зазначили, що це зробили для “подальшої можливої кваліфікації дій громадян”,

Нардеп показав, як спілкується з поліціянтами і перепитує, чи мають вони до ного претензії чи питання. Ті переконують, що не мають.

Кива також заявив, що все це було провокацією з боку МВС. Крім цього, в підписі до відео він заявив, що йому хотіли підкинути “заборонені предмети та речі для подальшого кримінального переслідування”, не надаючи жодних доказів цього.

Іллю Киву у Києві зупинила поліція. Повідомляється, що з наміром вручити йому підозру у скоєнні злочину. P.S. І хто ще насмілиться поскаржитись на погане фінансування науки в Україні, дивлячись на авто всього лишень кандидата наук?! pic.twitter.com/AGggwZXRNb — Букви (@Bykvu) November 1, 2021

Чому зупиняли авто Киви?

Інцидент трапився на Столичному шосе. За словами поліціянтів, автівки Toyota та Mercedes G-Wagen, які можна побачити на ролику Киви, порушувати правила дорожнього руху. В салоні однієї з автівок (без уточнень в якій саме), перебував народний депутат Кива.

“Toyota та Mercedes рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування”, — йдеться в повідомленні.

Toyota, як встановили правоохоронці, використовувала номери відмінні від реєстраційних документів.

“Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП). На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)”, — зазначили поліціянти.

Зауважимо, що в декларації народного депутата міститься тільки одне авто з трьох, які можна помітити на відео, та двох, які згадали у своєму повідомленні правоохоронці.

Це TOYOTA LAND CRUISER 200 2019 року випуску. За документами, вона належить братові нардепа Дмитру Киві, а Ілля Кива має право безоплатного користування нею.