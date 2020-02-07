Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 7 лютого, Володимир Зеленський знаходиться в Римі, Італія з офіційним візитом, після чого відправиться до Ватикану.

Під час візиту Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, сторони обговорили три ключові теми: справу засудженого в Італії бійця Нацгвардії Віталія Марківа, протидію терористичним “ДНР” й “ЛНР” та інвестиційне співробітництво.

Так Зеленський звернувся до голови італійського уряду з проханням посприяти закриттю офісів “Л/ДНР” на території Італії.

“Я звернувся до Прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси “ДНР” та “ЛНР”, які відкрилися в декількох містах Італії”, — сказав Глава держави в коментарі ЗМІ.

Крім цього, Зеленський порушив питання про арешт українського військовослужбовця Віталія Марківа.

“Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця”, — додав Зеленський.

Також повідомляється, що сторони обговорили питання торгово-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими та італійськими бізнес-колами.

Зокрема, Володимир Зеленський висловив інтерес до активного залучення італійських інвесторів до масштабної приватизації в Україні, а також участі італійських компаній в реалізації інфраструктурних проектів й розвитку української енергетики.

Також під час переговорів узгодили графік контактів на вищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту прем’єрміністра Італії Джузеппе Конте в Україну.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.