Про це повідомили в прес-службі Глави держави.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 7 лютого, Володимир Зеленський знаходиться в Римі, Італія з офіційним візитом, після чого відправиться до Ватикану.
Під час візиту Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, сторони обговорили три ключові теми: справу засудженого в Італії бійця Нацгвардії Віталія Марківа, протидію терористичним “ДНР” й “ЛНР” та інвестиційне співробітництво.
Так Зеленський звернувся до голови італійського уряду з проханням посприяти закриттю офісів “Л/ДНР” на території Італії.
“Я звернувся до Прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси “ДНР” та “ЛНР”, які відкрилися в декількох містах Італії”, — сказав Глава держави в коментарі ЗМІ.
Крім цього, Зеленський порушив питання про арешт українського військовослужбовця Віталія Марківа.
“Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця”, — додав Зеленський.
Також повідомляється, що сторони обговорили питання торгово-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими та італійськими бізнес-колами.
Зокрема, Володимир Зеленський висловив інтерес до активного залучення італійських інвесторів до масштабної приватизації в Україні, а також участі італійських компаній в реалізації інфраструктурних проектів й розвитку української енергетики.
Також під час переговорів узгодили графік контактів на вищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту прем’єрміністра Італії Джузеппе Конте в Україну.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.
- У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа. Рішення по апеляції може бути прийнято навесні 2020 року.
- У січні народні депутати України підтримали проєкт постанови № 2717 “Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці”.