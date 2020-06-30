Уряд Латвії з 1 липня скасовує обов'язкове носіння масок у громадському транспорті. Тепер використання масок в транспорті є рекомендацією, а не вимогою.

Про це повідомляє Delfi.

Відповідні зміни прийняв латвійський уряд у вівторок, 30 червня.

Крім цього з серпня буде дозволено проведення заходів на відкритому повітрі за участю до 3 тисяч чоловік. Зараз в таких заходах дозволено участь тисячі людей.

Зміни передбачають також скасування обмежень по часу на заходи під відкритим небом, але при цьому збережені обмеження за часом на заходи в приміщеннях.

У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 кв. м площі на одного відвідувача тепер передбачено 3 кв. м.

Як відзначили в міністерстві охорони здоров’я Латвії, такі пом’якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності на коронавірус в країні.

“Потрібно розуміти, що це пом’якшення на час – якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень”, – сказала міністр охорони здоров’я Ілзе Вінькеле.