Про це повідомляє Delfi.
Відповідні зміни прийняв латвійський уряд у вівторок, 30 червня.
Крім цього з серпня буде дозволено проведення заходів на відкритому повітрі за участю до 3 тисяч чоловік. Зараз в таких заходах дозволено участь тисячі людей.
Зміни передбачають також скасування обмежень по часу на заходи під відкритим небом, але при цьому збережені обмеження за часом на заходи в приміщеннях.
У закладах громадського харчування замість вимоги забезпечувати 4 кв. м площі на одного відвідувача тепер передбачено 3 кв. м.
Як відзначили в міністерстві охорони здоров’я Латвії, такі пом’якшення можливі завдяки гарній епідеміологічної ситуації та низькій захворюваності на коронавірус в країні.
“Потрібно розуміти, що це пом’якшення на час – якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень”, – сказала міністр охорони здоров’я Ілзе Вінькеле.
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