Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Російські окупаційні війська продовжують зосереджуватися на Донбасі, зокрема, без значних успіхів і повільно просуваються на Бахмутському напрямку.
20 липня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів – щонайменше на Херсонську, Запорізьку та інші області. Лавров пояснив такі зміни планів “спецоперації” тим, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності.
Одначе, розвідка Великої Британії вважає це неправдою: збереження довгострокового контролю над цими територіями майже напевно було початковою метою вторгнення:
“Росія вторглася в ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи законних незалежних референдумів принаймні з середини березня”, – наголошують в Міністерстві оборони Великої Британії.
Вважається, що Лавров готує ґрунт для виправдання “референдумів” з приєднання окупованих земель до РФ: “Існує реалістична можливість того, що Лавров зробив коментарі, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька”.
- Розпочалася сто п’ятдесят перша доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ відбили ці атаки.
- Українські війська, ймовірно, готуються або розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій.
- Російська армія продовжує зазнавати втрат. Протягом останньої доби Збройні сили України ліквідували 280 окупантів. Загалом кількість убитих загарбників наближається до 40 000.