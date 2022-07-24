Попри заяви щодо "вимушеного" розширення "спецоперації" з боку російської влади, розвідка Великої Британії вважає, що ці заяви є підготовкою до приєднання цих територій шляхом псевдореферендумів.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Російські окупаційні війська продовжують зосереджуватися на Донбасі, зокрема, без значних успіхів і повільно просуваються на Бахмутському напрямку.

20 липня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль вирішив змінити “географічні завдання” у повномасштабній війні проти України. Тепер РФ претендує не тільки на Донецьку та Луганську області, але й на низку інших українських регіонів – щонайменше на Херсонську, Запорізьку та інші області. Лавров пояснив такі зміни планів “спецоперації” тим, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності.

Одначе, розвідка Великої Британії вважає це неправдою: збереження довгострокового контролю над цими територіями майже напевно було початковою метою вторгнення:

“Росія вторглася в ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи законних незалежних референдумів принаймні з середини березня”, – наголошують в Міністерстві оборони Великої Британії.

Вважається, що Лавров готує ґрунт для виправдання “референдумів” з приєднання окупованих земель до РФ: “Існує реалістична можливість того, що Лавров зробив коментарі, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька”.