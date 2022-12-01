Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виключив можливість відновлення спільної роботи із Заходом у сфері європейської безпеки "в найближчій перспективі". Про це він заявив 1 грудня на тлі початку у Польщі Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі, для відвідування якого Лаврову не видали візу.

Про це повідомляє DW.

Очільник російського міністерства вважає, якщо “колишні партнери раптом зацікавляться тим, щоб якось відновити спільну роботу з європейської безпеки, то відновлення не вийде, тому що відновлення означає повернутися до чогось, що було раніше”.

За його твердженням, РФ готова вислухати пропозиції Заходу, “коли і Захід зрозуміє, що все-таки сусідствувати краще на основі якихось взаємоузгоджених основ”. Зазначивши, що це мають бути принципово нові засади”. Втім, Лавров “не знає”, чи з’явиться можливість для такої взаємодії в найближчій перспективі.

У листопаді влада Польщі, яка у 2022 році головує в ОБСЄ, через санкції за повномасштабне вторгнення РФ в Україну не видала російській делегації візи для участі у 29-му засіданні заходу, пояснивши це бажанням “максимально ізолювати Росію”.

“Це зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі, тобто країн для яких важливо, щоб у Європі було безпечно, а Росія цьому протидіє. Вона має інтереси, які абсолютно суперечать всій організації”, – акцентував тоді заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

У Кремлі у відповідь на це рішення заявили, що воно “навряд чи може завдати дискомфорту”, назвавши його “великим головним болем для ОБСЄ як для організації”.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба першого дня саміту знову закликав ОБСЄ виключити РФ з організації.

“Щодо Росії перепробувано все: догодити, умилостивити, бути люб’язним, бути нейтральним, захопити, не називати речі своїми іменами. Підсумок: краще б ОБСЄ продовжувала свою діяльність без Росії”, – зазначив він.

Наприкінці листопада парламент Європейського Союзу ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Так євродепутати мають намір підготувати ґрунт, щоб притягнути президента РФ Володимира Путіна та російський уряд до відповідальності перед міжнародним трибуналом, пояснили в Європарламенті.

Парламентська асамблея НАТО також ухвалила резолюцію про визнання РФ державою-терористкою, в якій уряди та парламенти країн-членів альянсу закликають “чітко заявити, що російська держава є терористичною”. У документі заявляється необхідність створити спеціальний Міжнародний трибунал з російської агресії.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) також одноголосно схвалила резолюцію, в якій російський режим визнається “терористичним”. На рівні окремих країн РФ, як державу-терористку визнали парламенти Литви, Латвії, Чехії та Естонії.