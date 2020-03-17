Про це Леда Гага повідомила ув Instagram.

Автором образів є бельгійський художник і фотограф Фредерік Гейман.

“Я згодна бути оголеною, не дивлячись на всіх присутніх у цій кімнаті. Я вважаю, що ми творимо мистецтво, це не порнографія”, – сказала Леді Гага, перш ніж скинути з себе мантію Versace, пише видання Peper.

На знімальному майданчику Леді Гага позувала в клітці з сотнями камер, прикріплених до її рамі.

На іншій обкладинці Леді Гага позувала в плісированій блузці, спідниці та легінсах з нової колекції Balenciaga, при цьому сидячи на конях-роботах.

Гага нагадала випадок, коли у 19-річному віці її згвалтував чоловік, якого вона знала з індустрії розваг. В результаті у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад, який ускладнився тим, що вона вирішила не звертатися до психолога.

“У мене не було терапевта. У мене не було психіатра. У мене не було лікаря, який допоміг би мені пройти через це”, – розповіла Гага. Вона також розказала, що різала своє тіло для того, щоб впоратися з нестерпним душевним болем.

У 2017 році у Гаги було діагностовано стан, що називається фіброміалгією – він викликає у неї хронічний біль у всьому тілі, як реакція на пережиту травму. Варто зазначити, що багато лікарів не вірять в існування такого захворювання. “Дискусію навколо фіброміалгії ми могли б вести годинами. Деякі люди вірять в це, деякі – ні. По суті, це невропатичний біль: мій мозок перебуває у стресовому стані, моє тіло болить. [Я] злюся на своє тіло, злюся на свій стан, злюся , що коли я в стресі, моє тіло болить”, – говорить Гага.

Нагадаємо, що співачка 10 квітня представить свій новий альбом Chromatica.