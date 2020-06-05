Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні під час обговорення проєкту постанови про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань, Лерос нагадав, що депутатка від “Слуги народу” Юлія Яцик отримала пропозицію від Офісу Президента знятися з участі в конкурсі з відбору кандидатів до комісії. Знятися їй порадили на користь її колеги по партії Владлена Неклюдова.

“Ми зараз будемо голосувати постанову 3592, де ми будемо голосувати за нашого колегу щодо складу комісії з відбору голови ДБР. Я знаю ситуацію і багато хто з вас знає цю ситуацію, коли правоохоронний комітет обрав одну людину, а потім хтось з Офісу президента подзвонив їй і попросив зняти свою кандидатуру. У мене до вас питання: скільки ми ще будемо терпіти, коли цей пок*дьок, корупціонер Єрмак буде ламати Парламент через коліно і буде знищувати парламентаризм у цій державі? У мене питання до своїх колег: згадайте, як ви йшли в Парламент, з якою самоповагою ви йшли сюди. Я хочу вас попросити, також інші фракції натиснути червону кнопку, що б показати – це парламентсько-президентська держава. Не можна ламати через коліно цей Парламент і будь-який інший. Якщо Єрмак так хоче ламати Парламент через коліно, то хай почне зі свого кума (Миколи Тищенко, – ред.) спочатку “ , – заявив нардеп.

Слід зазначити, що в результаті голосування постанова прийнята не була.