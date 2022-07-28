Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його армія готова до будь-якого військового конфлікту зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

27 липня, під час виступу на заході з нагоди 69-ої річниці перемир’я у Корейській війні, Кім Чен Ин заявив, що протистояння з США створювало ядерні загрози з часів війни 1950-1953 років та вимагало від КНДР “терміново виконати історичне завдання”, посиливши свою самооборону.

У своїй промові Кім Чен Ин сказав, що Вашингтон продовжує “небезпечні, незаконні ворожі дії” проти Північної Кореї та прагне виправдати свою поведінку “демонізацією” його країни.

“Наші збройні сили повністю готові реагувати на будь-яку кризу, і наша нація у стримуванні ядерної війни також повністю готова мобілізувати свою абсолютну силу правильно, точно та швидко для виконання своєї місії”, — сказав він.

Кім Чен Ин також вперше засудив нового президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, звинувативши його в загрозі безпеці Північної Кореї та праву на самооборону.

На такі заяви Кім Чен Ина вже зреагували у Південній Кореї. В офісі Юн Сук Йоля висловили глибоке співчуття з приводу погроз КНДР та зауважили, що Сеул може “рішуче та ефективно” відповісти на провокації КНДР у будь-який час.

“Ми знову закликаємо Північну Корею піти шляхом діалогу для досягнення реальної денуклеаризації та миру”, – заявила на брифінгу речниця Юна Кан Ін Сун.

Заява північнокорейського лідера прозвучала після того, як посадовці США та Південної Кореї повідомили, що Пхеньян завершив підготовку до свого першого з 2017 року ядерного випробування.

Міністр об’єднання Південної Кореї, який займається міжкорейськими справами, заявив у вівторок, що КНДР може випробувати ядерну зброю у день річниці перемир’я.

Водночас міністр закордонних справ Південної Кореї заявив у середу, що Північна Корея, швидше за все, зіштовхнеться з посиленням санкцій, зокрема з заходами, спрямованими на її можливості проти кібератак, якщо вона продовжить випробування ядерної зброї.