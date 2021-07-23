Відповідний допис з’явився на його сторінці в Facebook.

“Ми засуджуємо напади на проукраїнських журналістів і пропонуємо Саші Кужельному всю необхідну допомогу. А правоохоронним органам пропонуємо дати ситуації належну правову оцінку. Якщо в нас, звісно, ще є правоохоронні органи”, — написав він.

Гудименко також зазначив, що подібні інциденти “грають на руку антиукраїнським силам”.

“В цьому зацікавлені лише люди, які хочуть системно дискредитувати саме слово “патріот”, — вважає він.

Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. #Букви відновили події того дня і опублікували подробиці нападу.

Розповідаючи про напад, сам Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”, є громадянином Росії. засуджений як член угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича “Реструкт”).