Про це повідомили на офіційній сторінці Rammstein у Facebook.

Так, Ліндеманн був госпіталізований увечері 26 березня в відділення інтенсивної терапії. Зараз його стан покращився. Музикант здав тест на COVID-19, його результат негативний.

“Тілль Ліндеманн був госпіталізований доктором групи вчора ввечері. Тіль провів одну ніч у відділенні інтенсивної терапії, і сьогодні його переводять в інше відділення, тому що він відчуває себе краще. Тест на коронавірус був негативним”, — йдеться в повідомленні.