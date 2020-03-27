Про це повідомили на офіційній сторінці Rammstein у Facebook.
Так, Ліндеманн був госпіталізований увечері 26 березня в відділення інтенсивної терапії. Зараз його стан покращився. Музикант здав тест на COVID-19, його результат негативний.
“Тілль Ліндеманн був госпіталізований доктором групи вчора ввечері. Тіль провів одну ніч у відділенні інтенсивної терапії, і сьогодні його переводять в інше відділення, тому що він відчуває себе краще. Тест на коронавірус був негативним”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, заявила про зараження коронавірусом COVID-19.
- 23 березня стало відомо, що Ольга Куриленко повністю вилікувалася від коронавірусу.