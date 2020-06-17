Про це йдеться в листі президента Європейської ради Шарля Мішеля до лідерів країн-членів ЄС, оприлюдненому на сайті Євроради.
“Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану справ щодо імплементації Мінських угод”, – сказано в листі.
Центральними темами віртуального саміту стануть рамковий семирічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки, а також план відновлення після пандемії коронавірусу.
“Я думаю, що ми всі усвідомлюємо складність пропозицій і час, необхідний для їх розгляду. Наша зустріч в п’ятницю повинна стати важливим кроком до досягнення угоди на наступному зібранні”, – йдеться в листі.
Очільник Євроради також запропонував, щоб на відеоконференції лідери країн ЄС обговорили низку питань, по яким, на його думку, “з’являється консенсус”: зокрема, щодо подолання “безпрецедентної кризи” за рахунок запозичень Єврокомісії на фінансових ринках.
Відзначається, що зусилля повинні бути спрямовані “на найбільш постраждалі галузі і географічні райони Європи” (мова йде про кризу через пандемію коронавірусу).
Також зазначено, що загальний пакет заходів повинен бути спрямований не тільки на подолання кризи, а й на перетворення економіки, цифровізацію та “зелений курс”.
Також будуть обговорені деякі спірні питання.
- Раніше Олексій Резніков заявляв, що Мінські угоди необхідно переглянути в плані черговості встановлення контролю над кордоном і проведення виборів на окупованому Донбасі.
- Згідно з підсумковим комюніке зустрічі в “нормандському форматі”, лідери чотирьох країн-учасниць (України, Франції, Німеччини та Росії) “вважають за необхідне інкорпорувати “формулу Штайнмаєра” в українське законодавство”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.