У п'ятницю, 19 червня, відбудуться переговори лідерів країн Євросоюзу в форматі відеоконференції. Серед інших питань, обговорюватиметься стан справ щодо виконання Мінських угод.

Про це йдеться в листі президента Європейської ради Шарля Мішеля до лідерів країн-членів ЄС, оприлюдненому на сайті Євроради.

“Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану справ щодо імплементації Мінських угод”, – сказано в листі.

Центральними темами віртуального саміту стануть рамковий семирічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки, а також план відновлення після пандемії коронавірусу.

“Я думаю, що ми всі усвідомлюємо складність пропозицій і час, необхідний для їх розгляду. Наша зустріч в п’ятницю повинна стати важливим кроком до досягнення угоди на наступному зібранні”, – йдеться в листі.

Очільник Євроради також запропонував, щоб на відеоконференції лідери країн ЄС обговорили низку питань, по яким, на його думку, “з’являється консенсус”: зокрема, щодо подолання “безпрецедентної кризи” за рахунок запозичень Єврокомісії на фінансових ринках.

Відзначається, що зусилля повинні бути спрямовані “на найбільш постраждалі галузі і географічні райони Європи” (мова йде про кризу через пандемію коронавірусу).

Також зазначено, що загальний пакет заходів повинен бути спрямований не тільки на подолання кризи, а й на перетворення економіки, цифровізацію та “зелений курс”.

Також будуть обговорені деякі спірні питання.