Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв пояснив, чому при коронавірусі не треба пити антибіотики.

Про це йдеться в статті #Букв “Що робити при підозрі на COVID-19 – інструкція”.

Жигарєв наголосив, що єдині ліки, які можна приймати самостійно при COVID-19 – це жарознижувальні при високій температурі (38-39 градусів). Підійдуть ібупрофен і парацетамол. Все інше – за призначенням лікаря.

І в жодному разі не можна практикувати самолікування антибіотиками, адже вони не діють на віруси. Буває, що вірусні інфекції ускладнюються бактеріальними, тоді антибіотики потрібні, але пацієнт не зможе визначити тип інфекції самостійно.

“Антибіотики може прописати тільки лікар. Є відповідальність лікаря і є відповідальність пацієнта. Якщо лікар необґрунтовано прописує антибіотики, це відповідальність лікаря. А до пацієнта питань немає, бо він робить те, що прописав лікар. Якщо людина купує антибіотики сама, це її особиста відповідальність. Я не рекомендую їх приймати без призначення”, – зазначив інфекціоніст.

Крім того, “антивірусні” препарати, які продаються без рецепта, також не діють ні на COVID-19, ні на інші респіраторні інфекції.