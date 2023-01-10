Лікарні тимчасово окупованого Бердянська переповнені, росіяни облаштували ще три шпиталі на Запоріжжі – Генштаб

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Триває триста двадцята перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Вівторок, 10 січня 2023, 20:43
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог не припиняє завдавати ракетних та авіаційних ударів, здійснювати артилерійські обстріли критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема: Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Водночас противник продовжує зазнавати втрат. За інформацією Генштабу, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.

У пресслужбі зауважили, що авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, двох позицій ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників”, – йдеться у повідомленні.

Теги: Генштаб, ЗСУ;, російсько-українська війна, ситуація на фронті

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