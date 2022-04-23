Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов поділився своїм баченням повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема Данілов прокоментував ситуацію в Маріуполі, ядерну загрозу, що буде після 9 травня тощо.

Про це йдеться в інтерв’ю Олексія Данілова для видання “Українська правда”.

Плани на випадок ліквідації політичного керівництва України:

За словами Данілова, президент України Володимир Зеленський з першого дня війни вирішив залишатись в Києві, хоча було чимало пропозицій, щоб він покинув українську столицю.

Водночас влада підготувала центри інші центри, звідки можна керувати країною та приймати рішення. Основним завданням було налагодження сталого зв’язку. Із цим Україні допомогли іноземні союзники, які в крайній день передали потрібне додаткове обладнання.

“Це дуже важливо. Тому що коли ви залишаєтеся без можливості, до якої ви звикли, то відразу у великої кількості населення виникає панічний настрій. Це питання, на яке мало хто звертає увагу”, – заявив Данілов.

Він також додав, що для Москви знищення президента України може бути як фізичним, так і політичним. Фізичне у них не вдалось, завдяки роботі розвідки, проте вони можуть вдатись до політичного знищення.

Ситуація у Маріуполі:

Данілов заявив, що ситуація в оточеному Маріуполі складна, проте там вона ніколи й не була легкою. Він додав, що влада робить все можливе і неможливе, щоб допомогти бійцям, які захищають місто.

“Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі, і коли питали, що треба, вони просили боєприпаси. Ні воду, ні їжу, хоча це теж доставляли”, – зауважив секретар РНБО.

Він додав, що якби виникла хоча б одна фізична можливість розв’язати питання Маріуполя, влада це б зробила.

“Те, що стосується Маріуполя, ми звертаємося до всіх, до кого тільки можливо, але маємо на увазі, що для декого саме “Азовці”, які там знаходяться, як червона ганчірка. Вони чомусь вважають, що вони є нацисти, як і всі ми”, – додав він.

Перспектива переговорів з Росією:

Олексій Данілов зауважив, що перемовини з РФ – досить складна робота. Неодноразово було так, що сторони мають різні уявлення щодо результату перемовин.

“І у росіян є одна проблема – вони вважають, що у нас не існує Конституції. І це їхня велика проблема. Їм для того, щоби спочатку про щось говорити, треба ознайомитися з нашим Основним законом. В нашій Конституції прописано дуже багато положень, які вони не визнають. Їм це треба пояснити, що Конституція – це Основний закон, який не може порушувати ніхто”, – додав він.

Що буде після 9 травня:

Коментуючи питання, чи дійсно РФ сподівається на якусь перемогу до 9 травня, Данілов наголосив, що основна мета Кремля – перемога над всією Україною. Він також додав, що після 9 травня може наступити відносне перемир’я.

“Але ми маємо на увазі, що до того часу, поки не буде перемоги чи однієї, чи іншої сторони, війна не закінчиться”, – заявив Данілов.

Ядерна та хімічна загроза з боку РФ:

Данілов запевнив, що влада провела роботу з людьми, які відповідають за ці питання. За його словами, у лікарнях вже є достатня кількість антидотів на випадок застосування Росією хімічної зброї.

“Ми не хочемо нікого лякати, але кожен громадянин має бути обізнаний щодо даних загроз. Це не складно будь-кому зайти в інтернет і ознайомитися з тим, що треба робити в тих чи інших випадках”, – сказав він.

Щодо ядерної загрози, то, за словами секретаря РНБО, ситуація складніша, проте влада готується і до такого розвитку подій.

“Є розуміння щодо препаратів, які треба приймати, з наявністю йоду, і чим треба захищатися в цій ситуації”, – додав Данілов.

Обмін Віктора Медведчука:

Як зауважив Олексій Данілов, він не знає, навіщо потрібен Медведчук Кремлю. Водночас він додав, що Медведчук з дружиною Оксаною Марченко точно “накрали не тільки в українців, а у росіян”.

Скільки військових РФ загинуло на крейсері “Москва”:

За даними Данілова, на борту крейсера перебувало 510 осіб, з яких врятувати вдалось лише 58. Проте, додав він, росіяни цю інформацію приховують.

“Якщо людини немає, нема що ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян”, – зауважив Данілов.

Вірогідність ще однієї війни з Росією після підписання мирного договору:

Данілов заявив, що не вірить у жоден мирний договір з Росією, тому навіть після підписання якого договору, РФ у будь-який момент може знову розпочати війну проти України.