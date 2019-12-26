Про це в коментарі #Буквам розповіла доцентка кафедри внутрішньої медицини та інфекційних захворювань Буковинського державного медуніверситету Мирослава Березова.

За словами фахівця, останні дослідженням показують, що жирова тканина — потужний ендокринний орган, який може мати вплив як на психічний стан людини, так і на розумові здібності.

Зокрема, як зазначає Березова, мета-аналіз, який був проведений в медичному центрі університету Лейдена в Нідерландах показав, що ожиріння в 55% випадків може привести до посилення або появи депресивних станів.

Також експерт зазначила, що за даними Центру досліджень здорового харчування Каліфорнійського університету, зайва вага негативно впливає на пам’ять, увагу, розумову гнучкість і прийняття рішень.

У зв’язку з цим Березова підкреслила, що ожиріння не можна розглядати тільки як естетичну проблему. Також експерт пояснила, за якими параметрами можна діагностувати ожиріння.

“Для верифікації ожиріння застосовують показник індексу маси тіла (ІМТ), який розраховується як співвідношення маси тіла до росту. Характер розподілу жирової тканини визначається за допомогою коефіцієнта окружність талії/окружність стегон (ОТ/ОС). Величина ОТ/ОС для чоловіків> 1,0 і жінок> 0,85 свідчить про абдомінальний тип ожиріння. Показником клінічного ризику розвитку метаболічних ускладнень ожиріння є також величина окружності талії. Для жінок цей показник не повинен перевищувати 80 см, для чоловіків – 94 см. З перевищенням об’єму талії навіть при нормальному індексі маси тіла пов’язують так зване вісцеральні ожиріння, яке має численні негативні наслідки. Особливо це стосується розвитку інсулінорезистентності, що може привести до розвитку цукрового діабету другого типу”, — сказала вона.