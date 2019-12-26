Про це повідомляє агенство Reuters.

Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил на захоплення столиці Тріполі. Йдеться про військову підтримку “з повітря, на суші і з моря”.

Нагадаємо, що в Лівії на сьогоднішній день встановилося двовладдя. У країні йде війна між урядом національної згоди Лівії та Лівійської національною армією.