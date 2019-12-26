Про це повідомляє агенство Reuters.
Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил на захоплення столиці Тріполі. Йдеться про військову підтримку “з повітря, на суші і з моря”.
Нагадаємо, що в Лівії на сьогоднішній день встановилося двовладдя. У країні йде війна між урядом національної згоди Лівії та Лівійської національною армією.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії на даний момент знаходиться 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Вони надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.
- 26 грудня Ердоган заявив, що парламент Туреччини розгляне мандат на відправку турецьких військ до Лівії.